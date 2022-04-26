Sanatçılardan 'Gezi' kararına tepki: 'Mücella Abla'ya mektup yazmaya başladım'

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 09:40
<p>Çağlayan Adliyesi’nde görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verildi.</p>

Çağlayan Adliyesi’nde görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verildi.

<p>Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, gazetecilerin yanı sıra sanatçılardan da kararlara tepki yağdı. Birçok oyuncu, şarkıcı ve yazar, Osman Kavala ve hakkında tutuklama kararı çıkanlara destek mesajı attı.</p> <p><strong>İşte o mesajlardan bazıları...</strong></p>

Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, gazetecilerin yanı sıra sanatçılardan da kararlara tepki yağdı. Birçok oyuncu, şarkıcı ve yazar, Osman Kavala ve hakkında tutuklama kararı çıkanlara destek mesajı attı.

İşte o mesajlardan bazıları...

<p>Sabahat Akkiraz.</p>

Sabahat Akkiraz.

<p>Zülfü Livaneli.</p>

Zülfü Livaneli.

<p>Selda Bağcan.</p>

Selda Bağcan.

<p>Ahmet Mümtaz Taylan.</p>

Ahmet Mümtaz Taylan.

<p>Ahmet Ümit.</p>

Ahmet Ümit.

<p>Mor ve Ötesi grubu solisti Harun Tekin.</p>

Mor ve Ötesi grubu solisti Harun Tekin.

<p>Mehmet Günsür.</p>

Mehmet Günsür.

<p>Rıza Kocaoğlu.</p>

Rıza Kocaoğlu.

<p>Levent Üzümcü.</p>

Levent Üzümcü.

<p>Redd grubu.</p>

Redd grubu.

<p>Zeynep Beşerler.</p>

Zeynep Beşerler.

<p>Barbaros Şansal.</p>

Barbaros Şansal.

<p>Hasibe Eren.</p>

Hasibe Eren.

<p>Komedyen Kaan Sekban.</p>

Komedyen Kaan Sekban.

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