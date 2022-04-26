Sanatçılardan 'Gezi' kararına tepki: 'Mücella Abla'ya mektup yazmaya başladım'

Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, gazetecilerin yanı sıra sanatçılardan da kararlara tepki yağdı. Birçok oyuncu, şarkıcı ve yazar, Osman Kavala ve hakkında tutuklama kararı çıkanlara destek mesajı attı.

İşte o mesajlardan bazıları...