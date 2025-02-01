Yılmaz Tunç: Basın özgürlüğünü güçlendirdik

Yayınlanma: 01.02.2025 - 20:19

Güncelleme: 01.02.2025 - 20:21

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Yozgat İl Kongresi’nde konuştu.

Basın özgürlüğünü daha da güçlendirdiklerinin savunan Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiyi güçlendirdik, temel hak ve özgürlükleri daha da tahkim ettik. Basın özgürlüğünü daha da güçlendirdik. Bu ülkede fikir ve düşünce ifade hürriyeti noktasında engelleri ortadan kaldırdık. Başta anayasada yaptığımız değişiklikler, basın araçlarının haciz edilemeyeceğini, düzenlemelerden tutunda eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarını suç olmayacağına yönelik düzenlemeler yaptık. Bugün televizyon ekranlarına çıkıp, sosyal medyada klavye kahramanlığı yaparlar, özellikle ülkemizi basın özgürlüğü noktasında eleştirenlere şunu ifade ediyoruz; Türkiye’de basın hürdür, düşünce ve ifade hürriyeti alabildiğine serbesttir. Evrensel hukukta olduğu gibi,

Anayasamızın 26. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesi, basın hürriyeti, düşünce ve ifade hürriyetinin hükümlerine amirdir. Ancak, orada basın hürriyetini bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmesini engeller. Kişilik haklarına saldırı teşkil eden ifadeler kanunlarımıza göre de evrensel sözleşmelere göre de suç teşkil eder.

"NASIL İSRAİL’İN GERİSİNDE GÖSTEREBİLİRSİNİZ?"

Eğer siz bu özgürlüğü bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarımızı karalayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilerimize hakaret ederek kullanmak istiyorsanız ona hukuk müsaade etmez. İşte hukuk müsaade etmeyince de Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok şeklindeki ifadelerin de hukukta bir yeri yok. Öyle karalamalar yapılıyor ki ülkemiz için, Türkiye'de basın özgürlüğünde dünyanın geri sıralarında olduğu söyleniyor. İsrail’in ise Türkiye'den önde olduğu söyleniyor. İsrail, şu son bir yıl içerisinde 200’den fazla gazeteciyi, basın mensubunu katleden, şehit eden bir terör devleti. Nasıl siz Türkiye’yi basın özgürlüğünde İsrail’in gerisinde gösterebilirsiniz?

İşte bunların hepsi kara propaganda. Masa başında yazılan, çizilen ve Türkiye’yi karalamak isteyenlerin oluşturduğu listeleri ülkemizde ellerine alıp, televizyon ekranlarında bunları maalesef ifade edebiliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki; özgürlük yok. Kendilerine gelince, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın yorumlarına karşı, eleştirilerine karşı o gazeteciler, o siyasetçiler, binlerce dosyalık hakaret davaları açıyor. Vatandaşlarımıza, konuşmaların altına yapılan yorumlara karşı binlerce dosya var, bilmiyor muyuz. Hani özgürlük, kendine geldiğinde özgürlük bir başkasına geldiğinde değil. İşte maalesef bu çifte standardı milletimiz görüyor ve görmeye de devam edecek."