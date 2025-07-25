Yılmaz Tunç çok tartışılan sözleri hakkında konuştu: Niye rahatsız oluyorsunuz?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merkez Şehitkamil ilçesi Alparslan Mahallesi'nde 15 bin 34 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma töreninde konuştu.

Tunç burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Tunç, "Maalesef son zamanlarda yargıya yönelik bazı soruşturmaları, dosyanın içeriğinden farklı noktalara getirilerek, siyasallaştırarak bir algı çalışması yapanlar var. O soruşturmaları yargı teşkilatımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde delillere dayanarak gerçekleştiriliyor. Sonucu bekleyeceksiniz ve yargının kararlarına saygı duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

"NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

Bakan Tunç, son zamanlarda sık kullandığı ve kamuoyunun da tepkisini çeken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" sözlerine yönelik eleştirileri de gündemine taşıdı.

Tunç, şöyle konuştu:

"'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir' dediğimiz zaman bundan rahatsız olanlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı her zamankinden daha bağımsızdır, tarafsızdır, hukuk devletine ve milli iradeye saygılıdır."