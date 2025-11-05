Yılmaz Tunç 'Yeni Şafak' sessizliğini bozdu: 'Tartışmaları doğru düzlemde yapmak lazım'

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, daha önce Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Yaman ise bu iddialara "Yeni Şafak çetesi" diyerek tepki göstermiş ve hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın sosyal medyada Yeni Şafak’a yönelik “müsvedde”, “çete”, “ahlaksız” gibi ifadeler kullanmasının ardından gazete, bugün yaptığı açıklamada, Yaman hakkında disiplin soruşturması açılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na başvuru yapacağını, ayrıca ceza soruşturması talep edeceğini duyurdu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise ortaya atılan ve karşılıklı suçlamalara ilişkin yetkili makamların herhangi bir adım atmamasına ilişkin "Enteresandır, ne Adalet Bakanı ne de Yargıtay Başkanı’ndan bir açıklama geldi; tamamen suskun kaldılar" demişti.

YILMAZ TUNÇ: HASSASİYET GÖSTERMEMİZ LAZIM

Gelişmeler sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sessizliğini bozdu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın son günlerde medyaya yansıyan açıklamaları hakkındaki soruya Yılmaz Tunç, şöyle yanıt verdi:

"Demokrasinin en önemli unsurları yasama, yürütme yargı. Hür basın da özellikle demokraside vazgeçilmez. Dolayısıyla bu tür tartışmaları doğru düzlemde yapmak lazım. Doğru zeminde yapılmayan tartışmalar özellikle bu kurumlarımıza da zarar verir. O nedenle herkesin sorumlu davranarak, söylemlerimize dikkat ederek kurumlarımızın yıpratılmaması noktasındaki hassasiyeti göstermemiz lazım."