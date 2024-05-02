Samsun İl Müftü Yardımcısı Arapça tabela karşıtlarını ‘ahmak’ olarak ilan etti

Samsun İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, Arapça tabela karşıtlığından Kuran karşıtlığı çıkararak Arapça tabela karşıtlarını İslam ve Kuran düşmanı ve ahmak olarak tanımladı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
Samsun İl Müftü Yardımcısı Arapça tabela karşıtlarını ‘ahmak’ olarak ilan etti
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Kadıoğlu, sosyal medya hesabında “Epey bir süreden beri Arapça dili aleyhinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sosyal medyada yorumlar ve propagandalar yapılmaktadır. Tüm Müslüman kardeşlerimden kutsal kitaplarının dili olan Kuranıkerimimizin alfabesini korumaları için sahip çıkmalarını istiyorum. Bu hususta Kur’an’a saldırmak için zemin hazırlayan kendini bilmez ahmaklara geçit vermemelerini istiyorum. Yaşasın Kuran Dili Olan Arapça” dedi.

İbrahim Kadıoğlu 1990-1994 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Din Usulleri Fakültesi Tefsir Bölümü’nde eğitim gördü. Kadıoğlu 2015 yılında Mersin İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.


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