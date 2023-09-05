Şişli'de tekel bayisinde 'sigara zammı' gerginliği!
Sigaraya yapılan 5 liralık zam İstanbul'da gerginliğe neden oldu. Müşteri almak istediği sigaraya 5 lira zam yapıldığını ve karttan 2 liralık fark olduğunu söyleyen tekel bayisi sahibine çıkıştı. Sinirlenen tekel bayisi sahibi müşteriyi kovdu.
Seçimlerin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi.
Grubun en düşük fiyattaki sigarası 47 lira olurken, en yüksek fiyattaki sigarası ise 53 liraya yükseldi. Philip Morris grubunun ardından bir 5 TL'lik zam da JTİ grubuna geldi.
TEKEL BAYİSİNDE 'ZAM' GERGİNLİĞİ
Son olarak sigaraya yapılan 5 liralık zam İstanbul'da gerginliğe neden oldu. O anlar tekel bayisinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul Havadis'te yer alan videoya göre; tekel bayisine giren müşteri almak istediği sigaraya 5 lira zam yapıldığını ve karttan 2 liralık fark olduğunu söyleyen tekel bayisi sahibine çıkıştı.
Sinirlenen tekel bayisi sahibi müşteriyi kovdu.
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