Şişli'de tekel bayisinde 'sigara zammı' gerginliği!

Sigaraya yapılan 5 liralık zam İstanbul'da gerginliğe neden oldu. Müşteri almak istediği sigaraya 5 lira zam yapıldığını ve karttan 2 liralık fark olduğunu söyleyen tekel bayisi sahibine çıkıştı. Sinirlenen tekel bayisi sahibi müşteriyi kovdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:05
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Seçimlerin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi. 

Grubun en düşük fiyattaki sigarası 47 lira olurken, en yüksek fiyattaki sigarası ise 53 liraya yükseldi. Philip Morris grubunun ardından bir 5 TL'lik zam da JTİ grubuna geldi.

TEKEL BAYİSİNDE 'ZAM' GERGİNLİĞİ

Son olarak sigaraya yapılan 5 liralık zam İstanbul'da gerginliğe neden oldu. O anlar tekel bayisinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

İstanbul Havadis'te yer alan videoya göre; tekel bayisine giren müşteri almak istediği sigaraya 5 lira zam yapıldığını ve karttan 2 liralık fark olduğunu söyleyen tekel bayisi sahibine çıkıştı. 

Sinirlenen tekel bayisi sahibi müşteriyi kovdu.


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