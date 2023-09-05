Şişli'de tekel bayisinde 'sigara zammı' gerginliği!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:06

Seçimlerin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi.

Grubun en düşük fiyattaki sigarası 47 lira olurken, en yüksek fiyattaki sigarası ise 53 liraya yükseldi. Philip Morris grubunun ardından bir 5 TL'lik zam da JTİ grubuna geldi.

TEKEL BAYİSİNDE 'ZAM' GERGİNLİĞİ

Son olarak sigaraya yapılan 5 liralık zam İstanbul'da gerginliğe neden oldu. O anlar tekel bayisinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Havadis'te yer alan videoya göre; tekel bayisine giren müşteri almak istediği sigaraya 5 lira zam yapıldığını ve karttan 2 liralık fark olduğunu söyleyen tekel bayisi sahibine çıkıştı.

Sinirlenen tekel bayisi sahibi müşteriyi kovdu.