Yine 'pestisit' alarmı! Türkiye'den Dubai'ye gönderilen tonlarca limon geri çevrildi

Türkiye'den Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda pestisit tespit edildi. 71 bin 250 kilogram limonun imha edildiği açıklandı.

Yine 'pestisit' alarmı! Türkiye'den Dubai'ye gönderilen tonlarca limon geri çevrildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:32

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

71 BİN TON LİMON İMHA EDİLDİ 

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." 

BU İLK DEĞİL...

Daha önce de ‘pestisit’ tespit edilen 55 ton limon Hatay'da imha edilmişti.

2023 Aralık ayında da Avrupa Birliği Komisyonu 'Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi' (RASSF) portalından yapılan açıklamada Türkiye’den ihraç edilen mandalina, domates, Antep fıstığı ve incir gibi ürünler  yüksek miktarda pestisit kalıntısı (zirai ilaç) ve aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu belirtilmişti.

Polonya’ya Türkiye’den gelen limonlarda da pestisit kalıntılarından Buprofezin ve Etoksazol tespit edildiği belirtilmişti.


Etiketler: #limon #dubai

İlgili Haberler

Şahane kokusuyla mutfağınızı saracak enfes lezzet: Limonlu kurabiye tarifi

Şahane kokusuyla mutfağınızı saracak enfes lezzet: Limonlu kurabiye tarifi
Limonda yoğun hasat dönemi: Fiyatı 6-7 TL’ye kadar düştü

Limonda yoğun hasat dönemi: Fiyatı 6-7 TL’ye kadar düştü
Akşam yemeğine farklı ve pratik lezzet arayanların çok seveceği tarif: Limonlu tavuk tarifi

Akşam yemeğine farklı ve pratik lezzet arayanların çok seveceği tarif: Limonlu tavuk tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler