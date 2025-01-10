Şahane kokusuyla mutfağınızı saracak enfes lezzet: Limonlu kurabiye tarifi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:33

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:33

Limonlu kurabiye, hem tatlı hem de ferahlatıcı lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday bir tarif. Hafif limon aroması ve kıyır kıyır dokusuyla ağızda dağılan bu kurabiyeyi hazırlamak oldukça pratiktir. Peki, şahane kokusuyla mutfağınızı saracak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle limonlu kurabiye tarifi...

LİMONLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı limon suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3,5-4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

Pudra şekeri

LİMONLU KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini birleştirerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Ardından limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin, karıştırmaya devam edin.

Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek azar azar karışıma ilave edin.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.

Hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15-18 dakika pişirin.

Kurabiyelerinizin altı hafifçe pembeleştiğinde fırından çıkarın.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.

Servis tabağına alarak çay veya kahve eşliğinde sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!