Yine şaşırtmadı! iPhone 14 daha tanıtılmadan ‘fiyatı belli’ oldu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:28

iPhone’lar merakla beklenen akıllı telefon serisi olarak akıllara kazınmış olsa da her geçen yıl fiyatlarının büyük oranda artıyor olması teknolojiseverleri farklı markalara yöneltmek durumunda kalıyor. Yine de bu eleştirilere rağmen milyonlarca kişi 7 Eylül’de gerçekleşecek Apple etkinliğinde iPhone 14 ailesiyle karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Apple etkinliği gerçekleşmeden önce orta atılan onlarca iddiadan birisi şirketin yıllardır bozmadığı fiyat politikasını güncelleyecek olmasıydı. Bu iddiayı taçlandıracak bir detay ortaya çıktı. Çin’de resmi olmayan ancak standart 14’ün satış fiyatının 799 dolar yerine 966(6.699 yuan) dolar olacağı aktarıldı. Telefonları sıralayan bu listede iPhone 14 Plus(7.399 yuan yani yaklaşık 1.067 dolar), iPhone 14 Pro(9.899 yuan yani yaklaşık 1.427 dolar), iPhone 14 Pro Max( 10.899 yuan yani yaklaşık 1.572 dolar) gibi cihazların da fiyatları yer alıyor.

Bu rakamlar biraz uç gibi durubilir zira iPhone fiyatları Çin’de her zaman yüksek olduğu için eleştiriliyordu. Örneğin iPhone 13 ABD’de 799 dolar seviyesinden satışa sunulurken, Çin’de bu fiyat 865 dolara kadar yükseliyordu. Yine de söz konusu rakamların gerçek olma ihtimali de yadsınamaz çünkü biri ülkede iPhone satan satıcıların fiyatlandırmasının değişkenlik göstermesi ya da bir süredir pandeminin etkilerini silmek isteyen Çin’de yükselmeye devam eden enflasyonun etkisinin bir başka sektörde daha kendini göstermesi.

Eğer bu iddialar gerçekse iPhone 14 ailesi Türkiye’de de çok yüksek rakamlara satışa çıkabilir.