Apple'ın en hızlı cihazları belli oldu

03 Eylül 2022 Cumartesi, 17:09

Her ay sektördeki mobil cihazların performans verilerini puanlarla sunan bir platform olan AnTuTu, bir süre önce ağustos ayının en hızlı Apple cihazları listesini paylaştı. Peki geçen ay, hangi Apple ürünü nasıl bir performans gösterdi?

AĞUSTOS AYININ EN HIZLI APPLE CİHAZLAR LİSTESİ

ShiftDelete'in haberine göre; şirketin en hızlı cihazları geçen yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 13 serisi olarak görülse de M1 çipli iPad modellerinin çıkmasının ardından işler büyük ölçüde değişti.

AnTuTu’ya göre ağustos ayının en hızlı Apple cihazı 1 milyon 204 bin 920 puanla 12.9 inç iPad Pro 5 oldu. Son zamanlarda zirveye demir atan modeli 1 milyon 181 bin 630 puanlı 11 inç iPad Pro 5 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 82 bin 287 puanlı iPad Air 5 karşımıza çıkıyor. M1 işlemcinden güç alan tabletin ardından dördüncü sırada 837 bin 306 puanlı 12.9 inç iPad Pro 3 bulunuyor.

Beşinci sırada ise en güçlü akıllı telefonlardan birisi olan iPhone 13 Pro Max var. Cihazın AnTuTu puanı 831 bin 172.

Ağustos ayının en hızlı Apple cihazlarının tam listesi ise şöyle;: