YK Enerji köyü yok etti, şimdi de termik santral için GES’i büyütecek: Hız kesmeden devam!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Muğla Milas’ta yıllardır faaliyet gösteren Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santralları, eleştirilere karşın çalışmaya devam ediyor. Geçen yıllarda Akbelen Ormanı’nın büyük bir kısmını kesen şirket, yıllar önce Hüsamlar köyüne kurulan kömür madenin yanında güneş enerji santralı (GES) kurmak için geçen ay onay aldı. Şimdi ise bu alanı büyütmek için girişimlerine başladı.

Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruya göre, 28.25 hektarlık alana kurulacak 47 bin 560 panele ek 12 bin 96 tane daha kurulacak. Bu şekilde 38.24 hektarlık alana 59 bin 656 güneş paneli konulacak. Şirket bu projesi için 97 milyon 724 bin TL harcayacak. Buradan sağlanan enerji, Kemerköy Termik Santralı’na ek kaynak sağlayacak.

TEŞVİK DE VERİYORLAR

Yurttaşlar termik santrallar kapatılsın diye mücadele ederken birçok dava da açılıyor. Ancak bir yandan iktidar bu şirketlere de teşvik veriyor. Cumhuriyet geçen aylarda Yeniköy Termik Santralı’nın çevre izin ve lisans iptali için açtığı davanın ilk duruşmasının görüldüğü gün Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından şirkete teşvik verildiğini gündeme getirdi. Bu kapsamda şirketin Kemerköy üretim tesisine 81 milyon 844 bin TL, Yeniköy Termik Santralı için ise 44 milyon 759 bin TL’lik ödeme yapıldığı ifade edildi.

SEKİZ KÖY ARTIK YOK

YK Enerji bünyesinde Milas’ta iki termik santral bulunuyor. Araştırmalara göre 1978-2020 yılları arasında sadece Milas’ta termik santral ve bunlara yakıt sağlayacak kömür ocakları için 3 bin 400 hektar yani 4 bin 788 futbol sahası büyüklüğünde alan yok edildi. İkizköy, Sekköy ve Hüsamlar’da yaşam bitti. Dereköy, Türkevleri, Çamlıca, Alatepe, Karacaağaç, Bağdamları, Çakıralan, Güreceğiz ve Pınar’ın da bir kısmı yok edildi. Böylece termik santral kaynaklı Muğla’da sekiz köy tamamen yok edildi ancak hâlâ 52 mahalle tehdit altında.