YK Enerji’nin Muğla’daki termik santralında ucuz işgücü için işçi kıyımı yapıldığı iddia edildi: Şoför ithal ettiler

Muğla Milas’taki Limak Holding ve İÇTAŞ tarafından işletilen Yeniköy Kemerköy Termik Santralı’nda çalışan işçiler, yerlerine Pakistanlı işçilerin getirildiğini, buna karşılık yıllardır çalışanların işten çıkarıldığını öne sürdü.

Pakistanlı işçilerin sigortasız ve yasadışı çalıştırıldıkları iddia edildi. Ayrıca tecrübesizlikleri nedeniyle iş kazalarının da yaşandığına dikkat çekildi. Santralda görev yapan bir işçi, “Yaklaşık 70-80 Pakistanlı getirildi. Daha da gelecekleri söyleniyor. Bizlerin yanına veriyorlar, onlara işi öğretiyoruz. Sonra da bizim çıkışlarımız veriliyor. Karşı vardiyada 16 kişi çıkarıldı. Bizim vardiyada da ‘60 kişi çıkarılacak’ dendi” ifadelerini kullandı. İşçi, Pakistanlı işçilere 500 Avro civarında maaş ödendiğini ileri sürdü. İşçi, “Bana 65 bin lira maaş veriyorlar. Benim yerime yaklaşık üç Pakistanlıyı sigortasız çalıştırıyorlar” diye konuştu. İşçiler, bir kamyon devrilmesine karşın olayın “örtbas edildiğini” anlattı. İşçiler, “Arkadaş ölümden döndü. Ölseydi bunun hesabını kim verecekti? Olayı resmi kayıtlara bile geçirmediler” diye konuştu.

‘TECRÜBELİ ELEMANLAR’

YK Enerji ise gazetemize yazılı açıklama yaparak “Linyit işletmelerimizde kullanılan makineler özel eğitim gerektirmektedir. Türkiye genelinde bu alanlarda deneyimli personel sınırlı olduğundan geçici süreyle yaklaşık 80 yabancı uyruklu çalışan istihdam edilmektedir. Bu ekip yalnızca özel uzmanlık gerektiren görevlerde çalışmakta ve Türk çalışanlarımızla birlikte görev yapmaktadır” dendi.