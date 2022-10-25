YK Enerji’den ‘Akbelen Ormanı’ tehdidi: Elektriğe zam gelir!

25 Ekim 2022 Salı, 15:58

Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy Mahallesinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) iki termik santrale kömür sağlamak için genişletilmek istenen kömür madeni sahası için Akbelen Ormanı‘nda üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Rapor sonucu beklenirken YK Enerji tehdit gibi bir açıklama yaptı.

Akbelen Ormanları’nın altında linyit olduğu ve üçüncü kez yapılan bilirkişi keşfinin ardından hazırlanan raporun mahkemeye sunulacağını ve önümüzdeki günlerde kararın açıklanacağını bildirilen açıklamaya göre, YK Enerji, şirkete tahsis edilen Akbelen Ormanı'nın, 2019'da endüstriyel plantasyon alanı olarak ilan edildiğini öne sürdü.

"AĞAÇ KATLİAMI DEĞİL, ENDÜSTRİYEL ALANDA ÇALIŞMA"

Şirket endüstriyel plantasyon alanlarının, sanayii sektörünün odun hammaddesi ihtiyacını karşılamaya yönelik kısa idare süreli ağaçlandırma çalışmaları olarak tanımlandığını anımsattı. Açıklamada, "Dünyada odun hammaddesi üretiminin yüzde 7'si endüstriyel ormanlardan oluşuyor. Bu alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belli bir plan ve program dahilinde ağaç kesim faaliyetleri yürütülerek hammaddesi ağaç olan ürünlere yönelik talepler gideriliyor. Bazı çevreler tarafından "ağaç katliamı" yapıldığı iddia edilen alanlar, bu endüstriyel orman alanlarında yapılan çalışmaları içeriyor" ifadeleri kullanıldı.

MALİYET YÜKSELİRSE VATANDAŞA YANSIR!

Şirket, mahkeme kararının olumsuz çıkması durumda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenen Akbelen'de yeni kömür sahası yaratılamayacağını ve santrallerin yerli kömür üretemeyeceğini, böyle bir durumda ise elektrik maliyetlerinin daha fazla artış göstererek yükselen maliyetlerin doğrudan vatandaşlara yansıyacağı endişesi yaşandığını belirtti.

Açıklamada Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2,5'unu karşılayan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin, kömür stokunun bitmesi durumunda üretime ara vermek zorunda kalabileceği kaydedildi.