Akbelen’de ‘bilirkişi’ isyanı: Baskılara son verilsin!
Milas ilçesindeki AkbelenOrmanı'nın kömür madenine tahsisine İkizköylüler’in başlattığı direniş 465 gününde de devam etti. Üçüncü bilirkişi raporunu bekleyen köylüler, bilirkişilerin üzerindebaskı yapıldığı gerekçesiyle sokaklara döküldü.
Muğla'nın Milas ilçesindeki AkbelenOrmanı'nın kömür madenine tahsisine ilişkin İkizköylüler tarafından açılandavada Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği üçüncü bilirkişi keşfi kararı Ağustosayında uygulandı.
Raporu bekleyen köylüler ve çevreciler, ‘bilirkişiler üzerinde baskı yapıldığı’ iddiasıyla Milas’taeylem gerçekleştirdi. Milas pazar yerinde toplanan grup Milas Atapark Meydanı'na kadar pankart, döviz ve sloganlarla yürüdü.
Milas Meydanı’nda bir araya gelen köylüler de hasat ettikleri zeytinlerini kırarak ‘‘Zeytin mi kömür mü’’ sloganlarıyla bölgede daha fazla kömür çıkarılmasına tepki gösterdi.
Burada İkizköy Çevre Komitesi adına Nejla Işık’ın okuduğu basın açıklaması Bartın’daki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 41 işçi anılarak başladı. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na göre 2030’a kadar kömürden çıkış yapmak zorunda olduğu hatırlatıldığı açıklamada, “Bilirkişiler üzerindeki baskılara son verilsin. Biliyoruz ki vicdanlarının sesiyle yazılmış bilirkişi raporları Akbelen’in kurtuluşu olacak!Akbelen’i koruyacak bilirkişi raporunu umutla bekliyoruz. Kamu yararı arıyorsanız; kamu biziz, buradayız, haykırıyoruz! Akbelen ormanını vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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