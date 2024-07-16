YKS 2024 tercih tarihleri belli oldu

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 YKS sınavı, 16 Haziran 2024 tarihinde açıklandı. 3 milyon üniversite adayının katılım sağladığı YKS sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladıklarını bildiren Ersoy, adayların sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerini söyledi.

İSTANBUL'DAN 5 ADAY BİRİNCİ OLDU

ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti.

Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."

YKS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

Son olarak tercih tarihleri de belli oldu.

Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.