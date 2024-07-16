YKS TABAN PUANLARI 2024! YKS TYT AYT 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler neler?

Yurt genelinde 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Ersoy, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebileceğini duyurdu. ÖSYM tarafından YKS 2024 sonuçlarının erişime açılmasının ardından 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS TYT AYT 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümler neler? İşte ayrıntılar...