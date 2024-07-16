YKS 2024: En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?
ÖSYM YKS 2024 sınav sonuçlarını açıkladı. Birçok aday tercih işlemleri için puan tablosunun açıklanmasını bekliyor. Peki, En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?
YKS puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar bölümleri araştırıyor. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?
2024 YKS: EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER
- Hemşirelik Bölümü
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Tıp Bölümü
- Diş Hekimliği
- Ebelik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Psikoloji
- İşletme Bölümü
- Hukuk
- İlahiyat Bölümü
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
- İngilizce Öğretmenliği
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
- İlk ve Acil Yardım
- Bilgisayar Programcılığı Bölümü
- Çocuk Gelişimi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
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