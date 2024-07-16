YKS 2024: En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?

ÖSYM YKS 2024 sınav sonuçlarını açıkladı. Birçok aday tercih işlemleri için puan tablosunun açıklanmasını bekliyor. Peki, En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:58
YKS 2024: En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?
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YKS puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar bölümleri araştırıyor. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?

2024 YKS: EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER

  1. Hemşirelik Bölümü
  2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  3. Tıp Bölümü
  4. Diş Hekimliği 
  5. Ebelik Bölümü
  6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
  7. Psikoloji
  8. İşletme Bölümü
  9. Hukuk
  10. İlahiyat Bölümü
  11. Okul Öncesi Öğretmenliği
  12. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
  13. İngilizce Öğretmenliği
  14. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
  15. İlk ve Acil Yardım
  16. Bilgisayar Programcılığı Bölümü
  17. Çocuk Gelişimi 
  18. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

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