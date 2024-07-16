YKS 2024: En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:58

Güncelleme: 16.07.2024 - 14:58

YKS puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar bölümleri araştırıyor. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?

2024 YKS: EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER