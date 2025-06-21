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YKS manzaraları: Kimliğini unutan öğrenci okul bahçesinde bayıldı

YKS manzaraları: Kimliğini unutan öğrenci okul bahçesinde bayıldı

21.06.2025 12:29:00
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İHA
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YKS manzaraları: Kimliğini unutan öğrenci okul bahçesinde bayıldı

Şanlıurfa'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek kız öğrenci, kimliğini unuttuğunu fark ettiği anda gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirerek bayıldı.


Şanlıurfa'da Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen M.Y. isimli kız öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark edince gözyaşlarına boğuldu.

Ailesi, sınav görevlileri ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan M.Y., bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Olay üzerine bir yurttaş, öğrencinin annesiyle evine giderek kimliğini alıp hızla okula döndü. Kimlik, sınav binasına giriş süresinin bitimine 1 dakika kala yetkililere teslim edildi ve M.Y. sınava girdi.

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