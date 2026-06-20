YKS maratonu başladı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. 2.4 milyon adayın yarışacağı sınavın ilk oturumu saat 10.15'te yapıldı.

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15’te gerçekleştirilecek ve 1 milyon 627 bin 960 aday bu oturuma katılacak. Aynı gün saat 15.45’te yapılacak Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise toplam 203 bin 639 aday yarışacak.

Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak. YKS'nin saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

DÖRT İLÇEDE İLK KEZ YKS DÜZENLENECEK

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.

Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde bu yıl ilk kez YKS gerçekleştirilecek.

2026 YKS sonuçları da 22 Temmuz'da açıklanacak.