YKS maratonunda ikinci gün: Sınav başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Saat 10.15'teki sınava 1 milyon 627 bin 960 aday katılıyor.

Üçüncü oturum olan saat 15.45'teki Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 203 bin 639 aday girecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün tamamlanan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından pazar günü ikinci ve üçüncü oturumlar gerçekleştirilecek.

AYT'DE SORU DAĞILIMI

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

ADAYLARA UYARILAR

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alımı tamamlanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumu olan YDT'de ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giderken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin ilk oturumu TYT dün Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 254 sınav merkezinde ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da uygulandı. 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340 bin 321 kişi görev aldı.