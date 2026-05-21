Yoğun bakım usulsüzlüğü operasyonu... 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

21.05.2026 10:25:00
Güncellenme:
DHA
Elazığ’da, yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 19’u adliyeye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Koordinatörlüğü’nün Elazığ’daki özel hastaneler ile yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporu, 20 Haziran 2025’te hazırlandı.

Rapora ilişkin 26 Haziran 2025’te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş incelemeleri sürerken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma başlattı.

Çalışmalarda kentte faaliyet gösteren 2 bakım merkezinin, yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi gösterdiği ve bu yöntemle SGK’den haksız ödeme aldığı tespit edildi.

Aralarında kamu görevlileri ile sağlık çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 19’u adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Elazığ #Operasyon #yoğun bakım #Usulsüzlük

Özel hastanede skandal görüntüler: Yoğun bakımdaki hastalar cihaza bağlı değilmiş!
Özel hastanede skandal görüntüler: Yoğun bakımdaki hastalar cihaza bağlı değilmiş! Elazığ'da dün 23 şüphelinin gözaltına alındığı özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyon çerçevesinde özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ve tüm cihazların hasta varmış gibi açık gösterildiği ortaya çıktı.