Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, bazı yollar trafiğe kapandı
Fırtına, sağanak ve kar yağışının etkisini gösterdiği yurtta, Çankırı-Bolu yolunun İstanbul istikameti ile Erzurum-Tekman yolu ulaşıma kapatıldı. Çerkeş ile Gerede'nin İstanbul yönü ise yeniden açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirildi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "D100 Devlet Yolu'nun Çerkeş ile Gerede arasında yer alan Kemikli Rampasında yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul istikameti, Çerkeş'ten itibaren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Samsun istikametinde yol trafiğe hizmet vermeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Yol trafiğe açılmıştır. https://t.co/t856Rnn3Od— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 19, 2023
Daha sonra yapılan çalışmalarla birlikte yol trafiğe açıldı.
ERZURUM TEKMAN YOLU
Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
?? Erzurum-Tekman Yolu, 10-55. Km'ler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19:00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.??— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 19, 2023
#kar#erzurum#yoldurumu pic.twitter.com/bzNjobV8OK
Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Cenazede gerginlik!
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Pazar kabusu yolda!
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Bazı ilçeler beyaza büründü!
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'