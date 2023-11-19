Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, bazı yollar trafiğe kapandı

Fırtına, sağanak ve kar yağışının etkisini gösterdiği yurtta, Çankırı-Bolu yolunun İstanbul istikameti ile Erzurum-Tekman yolu ulaşıma kapatıldı. Çerkeş ile Gerede'nin İstanbul yönü ise yeniden açıldı.

DHA/İHA/AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 20:26
Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, bazı yollar trafiğe kapandı
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "D100 Devlet Yolu'nun Çerkeş ile Gerede arasında yer alan Kemikli Rampasında yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul istikameti, Çerkeş'ten itibaren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Samsun istikametinde yol trafiğe hizmet vermeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra yapılan çalışmalarla birlikte yol trafiğe açıldı.

ERZURUM TEKMAN YOLU

Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.


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