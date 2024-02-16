Şüphelilerin 'yoğurt kovası' süsü işe yaramadı: Jandarmadan kaçamadılar...
Manisa Akhisar'da 3 şahsın 4 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada yoğurt kabı içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Akhisar ilçesinde JASAT’ın elde ettiği istihbari bilgi üzerine 3 şüpheliye ait 4 ayrı adrese oeprasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaklık, 2 adet çapa tespit edilerek el konuldu.
Göz Atın
Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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