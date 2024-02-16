Şüphelilerin 'yoğurt kovası' süsü işe yaramadı: Jandarmadan kaçamadılar...

Manisa Akhisar'da 3 şahsın 4 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada yoğurt kabı içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:24
Şüphelilerin 'yoğurt kovası' süsü işe yaramadı: Jandarmadan kaçamadılar...
Abone Ol google-news

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Akhisar ilçesinde JASAT’ın elde ettiği istihbari bilgi üzerine 3 şüpheliye ait 4 ayrı adrese oeprasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaklık, 2 adet çapa tespit edilerek el konuldu.

Göz Atın
Manisa'da hasat tamamlandı: 22 bin 648 ton üretim ile Türkiye'de 1. sırada

Manisa'da hasat tamamlandı: 22 bin 648 ton üretim ile Türkiye'de 1. sırada
Tarih ve doğanın buluşma noktası: Manisa

Tarih ve doğanın buluşma noktası: Manisa

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Manisa haberleri obje haberleri Sikke haberleri tarihi eser haberleri

İlgili Haberler

Bingöl’de tarihi eser operasyonu

Bingöl’de tarihi eser operasyonu
İngiliz askerleri yağmalamıştı: 150 yıllık tarihi eserler iade edildi

İngiliz askerleri yağmalamıştı: 150 yıllık tarihi eserler iade edildi
Tarihi eser kaçakçısı Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yakalandı

Tarihi eser kaçakçısı Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'

İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
ORC Araştırma son Hatay anketini paylaştı: İki farklı senaryoda da CHP'nin iki adayı geride!

ORC Araştırma son Hatay anketini paylaştı: İki farklı senaryoda da CHP'nin iki adayı geride!
FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!

FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…

Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…