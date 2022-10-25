Yok artık dedirten kiralık ev: Fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü

25 Ekim 2022 Salı, 17:04

İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Eylül tarihinde ilan verilen bir kiralık dairenin fotoğraflarını görenler hayrete düştü.

İlanı sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı ise "Cidden şoklar içerisindeyim" dedi.

4.000 TL DEPOZİTO İSTENİYOR

2+1 ve 100 metrekare olan daire için ilan sahibi 4.000 TL kira ve 4.000 TL depozito talep ediyor.

Açıklama kısmında ayrıca, "2+1 - Merkezde, Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir" ifadeleri yer alıyor. Dairenin pencereleri tuğla ile kapatılırken evin sağlıksız olduğu göze çarpıyor.