Yok artık dedirten kiralık ev: Fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü

Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan kiralık bir dairenin fotoğrafını paylaştı. İlanda yer alan fotoğraflar kullanıcıları hayrete düşürdü.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 17:04
Yok artık dedirten kiralık ev: Fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü
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İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Eylül tarihinde ilan verilen bir kiralık dairenin fotoğraflarını görenler hayrete düştü.

İlanı sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı ise "Cidden şoklar içerisindeyim" dedi. 

4.000 TL DEPOZİTO İSTENİYOR

2+1 ve 100 metrekare olan daire için ilan sahibi 4.000 TL kira ve 4.000 TL depozito talep ediyor.

Açıklama kısmında ayrıca, "2+1 - Merkezde, Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir" ifadeleri yer alıyor. Dairenin pencereleri tuğla ile kapatılırken evin sağlıksız olduğu göze çarpıyor.


kiralık ev Esenler

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