YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar duyurdu: Üniversitelerde 'maske' kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

AA
26 Nisan 2022 Salı, 16:01
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar duyurdu: Üniversitelerde 'maske' kararı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum"


Yükseköğretim Kurulu Maske zorunluluğu MASKE

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