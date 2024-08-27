YÖK sahte olduğu ortaya çıkan 'Yeni Pazar Üniversitesi' skandalında BTK'yi suçladı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:04

Güncelleme: 27.08.2024 - 14:04

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in geçen ay, "sahte üniversite", "hayali üniversite" haberleriyle gündeme gelen "Yeni Pazar Üniversitesi" ile ilgili Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca Deniz Demir'e gönderilen yanıtta, konuya ilişkin Bakanlığa iletilen YÖK'ün yazılarına yer verildi.

YÖK'ün, yurtdışından alınan diploma denklik işlemlerini yürüten Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan söz konusu yazıda, bir sitenin eğitimle ilgili olduğunu belirtir alan adı olan "edu.tr" uzantısının BTK tarafından verildiği, bu uzantının hangi şartlarda verildiğinin BTK'ya sorulması gerektiği, BTK'dan siteye erişimi engellemesinin istendiği ifade edildi.

YÖK: "UZANTIYI VEREN BTK'DİR"

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Sırbistan'da Novi Pazar (Yeni Pazar) Üniversitesi adında bir yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Burada verilen diplomaların sahteliğiyle ilgili genel bir kanaat belirtilmesi mümkün olmayıp, bir diplomanın geçerliliği konusunda (her diploma özelinde) ayrı ayrı teyit yazışmaları yapılmaktadır. Üniversitenin hangi şehrimizde olduğu ve adresi sorulmaktadır. Bu üniversite ülkemizde olmayıp Kurulumuz yalnızca fiziken ülkemizde bulunan üniversitelerden adreslerinin bildirilmesini istemektedir.

Edu.tr uzantısını veren kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumudur. Kurulumuz, BTK'ya durumu bildirerek uzantıya erişimin engellenmesini talep etmiştir. Edu.tr uzantısının hangi şartlarda verildiğinin BTK'dan sorulması gerekmektedir. Rektör olduğu iddia olunan Ali İlseven'in ülkemizde geçerli herhangi bir akademik unvanı bulunmamaktadır.

Sahte üniversite dolandırıcılıkları için dairemiz bünyesinde bir okul tanıma ofisi bulunmaktadır. Sistematik şekilde sahte belge ibraz olunan ya da spesifik bir şikayete konu olan üniversiteler ile ilgili olarak bu ofisimizde çeşitli inceleme ve araştırmalar yapılmakta, gerek görülürse söz konusu üniversitenin tanınmamasına karar verilmektedir. Yürütme Kurulu'nun 7 Aralık 2022 tarihli kararıyla söz konusu üniversitenin tanınmamasına karar verilmiştir."

"SUÇ DUYURULARI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI, İLGİLİ KİŞİLERİN VATANDAŞLARI ALDATMA KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"

Öte yandan, YÖK'ün, geçen ay konuyla ilgili gündeme gelen haberler üzerine, söz konusu internet sitesiyle ilgili hazırladığı yazı da soru önergesine verilen yanıtın ekinde yer aldı.

Bu yazıda da YÖK'ün geçen yıl "bu sözde üniversite" ile ilgili yapılan suç duyurularının takipsizlikle sonuçlandığı ve buna itirazda bulunulduğu bilgisi de aktarıldı.

Basında çıkan haberlerde "YÖK tarafından tanınmayan bu sözde üniversitenin yetkililerinin yükseköğretim diplomasına dahi sahip olmadığının iddia edildiği, binlerce vatandaşın maddi menfaat amacıyla aldatıldığı ve dolandırıldığının ifade edildiği" aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

Üniversitenin resmi internet sitesi olduğu iddia olunan https://yenipazar.edu.tr adresinde uzantı olarak edu.tr kodunun kullanıldığı, hatta YÖK ambleminin de yer aldığı görülmektedir. Ancak ülkemizde 2809 sayılı Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının edu.tr uzantısını kullanableceği, edu.tr'nin ancak YÖK onaylı yükseköğretim kurumlarının (T.C. üniversiteleri ve yükseköğretim kurumları) tesil ettirilebileceği .tr uzantılı alan adı olduğu, yurt dışında kurulmuş kurumların bu uzantıyı kullanamayacağı düşünüldüğünde ilgili kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını aldatma kastıyla hareket ettiği anlaşılmaktadır."

YÖK'ün yazısında, söz konusu internet sitesi mevcut olduğu müddetce insanların aldatılma olasılığı bulunduğundan, durumun BTK'ya bildirilerek bu siteye yayın yasağı talep edilmesi edilmesi istendi.

"BAKAN URALOĞLU'NA YENİ BİR SORU ÖNERGESİ VERECEĞİZ"

CHP Ankara Milletvekili Demir, verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla YÖK'ten gelen bu açıklamalar üzerine, “Her fırsatta internete, sosyal medyaya erişim engeli getiren BTK’nin sahte diploma çetesine bu uzantıyı nasıl verdiği netleştiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

CHP'li Deniz Demir ayrıca, BTK’nın bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle yeni bir soru önergesi vereceğini belirtti.