'Yeni Pazar Üniversitesi' sahte çıktı: YÖK'ten açıklama geldi!

Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:40

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:46

'Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve 168 ülkede 4 bine yakın öğrencisi olduğu belirtilen kurumun gerçek olmadığına ilişkin medyada iddialar yer almıştı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hayali Üniversite' haberleriyle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Yurtdışında, kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaçları olmadığı kaydedilerek, "Bununla birlikte yurtdışında üniversite okumak isteyen adaylar, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın https://denklik.yok.gov.tr internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz etmektedir. Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir" denildi.

"BİLGİLENDİRMELER TİTİZLİKLE YAPILMAKTA"

YÖK'ün denklik birimi web sayfasında, kayıt dönemlerinden önce yurtdışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamaların yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık 1 yıl önce 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" ifadelerine yer verildi.