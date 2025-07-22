YÖK yasaklamıştı... Puanları yetse de o bölüme giremeyecekler!

Hukuk fakülteleri için yıllardır uygulanan 125 bin başarı sıralaması barajı, Şubat ayında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı kararla 100 bine düşürüldü.

Sözcü'nün aktardığına göre; söz konusu düzenleme ile, tüm hazırlıklarını eski sistem üzerinden yapan bazı öğrenciler, hedeflerinde değişiklik yapmak durumunda kaldı. Özellikle 100 bin ila 125 bin sıralama arasında öğrenci kabul eden vakıf üniversitelerinin de, düzenleme ile mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Öğrenciler, sınav döneminde alınan kararın aynı yıl için uygulanmasını protesto ederken, düzenlemenin gelecek yıldan itibaren geçerli olmasını talep ediyor.

Düzenlemede herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde; tercih sürecinde olan öğrenciler, geçen yıl 100 bin ila 125 bin arasında sıralama ile öğrenci kabul eden hukuk fakültelerine bu yıl giriş yapamayacak.