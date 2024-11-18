Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:03

İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, “Tarihimizde çok önemli bir yeri olan İzmirimiz; tarımı, sanayisi ve turizmiyle ülkemizin kalkınmasına son derece büyük katkılar sağlayan çok özel bir şehrimiz. Bu kapsamda, 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi İzmir'e de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 449 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" ifadelerini eleştirdi.

YOKSULLUK, AÇLIK, ÖLÜMLER NE OLACAK?

Sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, “Kalkınan İzmir'de 5 çocuk öldü, her şey para değil denildi, annenin anneliği sorgulandı. Devlet kadına ve çocuklara olan sorumluluğunu böyle üzerinden atmaya çalıştı. Sermaye düzeniyle karanlığa boğduğunuz bu ülkenin çocuklarına getirdiğiniz yoksulluk, açlık, ölümler ne olacak? Bize harcadığınız paraları değil, milyarlık yatırımları değil, çaresizliğe mahkum ettiğiniz çocuklar için kaç kreş açtınız bunu söyleyin!" denildi.