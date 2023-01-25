YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

2023-YÖKDİL/1 Sınavı İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:35
YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
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2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. YÖKDİL'e girmek isteyen adaylar sınav başvuru ücretini ve başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023-YÖKDİL/1 başvuruları başladı.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2023-YÖKDİL/1 başvuruları, 25 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2023 başvuru ücreti 185,00 TL'dir.



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