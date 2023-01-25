YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:35

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:35

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. YÖKDİL'e girmek isteyen adaylar sınav başvuru ücretini ve başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023-YÖKDİL/1 başvuruları başladı.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2023-YÖKDİL/1 başvuruları, 25 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2023 başvuru ücreti 185,00 TL'dir.



