Yayınlanma: 06.11.2023 - 19:15

Güncelleme: 06.11.2023 - 19:15

ÖSYM önümüzdeki yıl düzenleyeceği sınavların tarihlerini paylaştı. Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenlerin araştırdığı tarih nihayet belli oldu. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2024 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?

YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri; 10-17 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SINAVI GEÇERLİLİK SÜRESİ

YÖKDİL sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.

YÖKDİL SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti 260 lira olarak uygulanıyor.