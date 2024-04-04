Yokuş aşağı inen taksi takla attı: Yolcu yaralandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yokuş aşağı doğru inen ticari taksinin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan yaşlı kadın yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:46
Yokuş aşağı inen taksi takla attı: Yolcu yaralandı
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Kültür Mahallesi Yunusemre Caddesi’nde meydana gelen olayda, İ.Y. idaresindeki 60 T 1602 plakalı Toyota marka taksi, yokuş aşağı inerken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan H.G. (75) adlı yaşlı kadın yaralandı.

Yaralanan yolcu olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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