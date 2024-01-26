Yol ayrımındaki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi hayatını kaybetti!
Başiskele'de D-100 Karayolu’ndan yol ayrımına bağlanırken bariyerlere çarpan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda gece saatlerinde kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan İbrahim Uyanık idaresindeki 41 APU 450 plakalı otomobil, yan yola bağlanacağı sırada yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü İbrahim Uyanık ve arka koltuktaki yolcu Abdullah Yabar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer yolcu Caner Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, incelemenin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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