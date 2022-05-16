Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü günlük yol durumu bültenini yayımladı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikametinde (Bolu Dağı Tüneli) trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılacak olup, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarının 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde 1 şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Subaşı-Çatalca yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları sebebiyle Büyükçekmece yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Antalya-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü devam ediyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 0-3 ile 22-24. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
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