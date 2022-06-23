Yol durumu: Karayollarında son durum

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:15

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı ile Mahmutbey Gişeleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde de Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum-Aşkale yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun gidiş yönüne göre sol şeridinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.