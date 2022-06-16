Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 30 Haziran'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların mevcut yolu karşıdan karşıya geçmeleri nedeniyle geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.
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