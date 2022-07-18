Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, haftanın ilk iş gününde yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler güzergahındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitmesinin ardından Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.
Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Mecitözü-Amasya yolunun 0-5 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ordu il sınırı-Koyulhisar yolunun 15-21. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Küçükkuyu-Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.
Tekman ayrımı-Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-40. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve aralıklarla trafiğe kapatılarak devam ediyor.
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