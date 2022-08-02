Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), haftalık yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometreleri arasında, Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 7-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6'ncı kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3'üncü şeritten sağlanıyor.
Eskişehir-Seyitgazi-Afyon yolunun 43-53'üncü kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Akhisar-Salihli yolunun 0-1'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Yozgat-Sivas yolunun 6-20'nci kilometreleri arasında bakım onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 0-9'uncu kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.
Balya-Yenice yolunun 9-20'nci kilometreleri arasında Tarihi Tabakhane Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları yapılacağından ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Digor-Iğdır yolunun 42-48'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-63'üncü kilometreleri arasında yapılmakta olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Video Haberler
- '28 milyon TL' vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon
- Boş araziyi 'döküm sahasına' çevirdiler
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?
- 'Bir gece yarısı attığı mesajla...'
- Bursa’da hareketli dakikalar
- İzmir’de ziraat arazisinde yangın
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- İbrahim Tatlıses ve Şivan Perwer mahkemelik oldu
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!