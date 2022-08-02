Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

02 Ağustos 2022 Salı, 09:24

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometreleri arasında, Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 7-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6'ncı kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3'üncü şeritten sağlanıyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Afyon yolunun 43-53'üncü kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-1'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Yozgat-Sivas yolunun 6-20'nci kilometreleri arasında bakım onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 0-9'uncu kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Balya-Yenice yolunun 9-20'nci kilometreleri arasında Tarihi Tabakhane Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları yapılacağından ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Digor-Iğdır yolunun 42-48'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-63'üncü kilometreleri arasında yapılmakta olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.