Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

28 Temmuz 2022 Perşembe, 08:12

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla bugün 12.00-14.00 saatlerinde yol trafiğe kontrollü kapatılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey Kavşağı-Pozantı Güney Kavşağı Kesimi 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'a kadar Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer (Ankara) istikametten iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Mecitözü-Amasya yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları, Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.