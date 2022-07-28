Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla bugün 12.00-14.00 saatlerinde yol trafiğe kontrollü kapatılacak.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey Kavşağı-Pozantı Güney Kavşağı Kesimi 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'a kadar Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer (Ankara) istikametten iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Mecitözü-Amasya yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları, Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Video Haberler
- Japonya’da maymun saldırısı: 58 kişi yaralandı
- Beylikdüzü'nde sürücülerin yumruklu yol kavgası
- İzmir’de metruk evde cinayet
- İşyerine giren köylüsünü kıskıvrak yakaladı
- Kocaeli'de bir fabrikada patlama: Yaralılar var
- HDP'li 4 isim gözaltına alındı
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Binlerce otomobil yediemin otoparklarında çürüyor
- Doların yeni zirvesini açıkladı
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...