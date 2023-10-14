Yol izin belgesi olmadan seyahat eden şahıslara ceza
Gaziantep’te, kayıtlı bulundukları şehirden başka şehre ’yol izin belgesi’ bulunmadan seyahat eden 15 yabancı uyruklu şahsa jandarma ekiplerince 60 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıtlı bulundukları şehirden başka şehre ’yol izin belgesi’ bulunmadan seyahat eden geçici koruma çerçevesindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yaptı.
15 KİŞİYE CEZA
Yapılan uygulama neticesinde kayıtlı bulundukları şehirden başka şehre ’yol izin belgesi’ bulunmadan seyahat eden 15 yabancı uyruklu şahsa jandarma ekiplerince 60 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.
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