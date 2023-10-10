Avusturya Başbakanı Nehammer Türkiye'de... Togg seyahati yaptı!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yerli otomobil Togg'a binerek seyahat etti. Nehammer Togg seyahatinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

AA/DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:59
Avusturya Başbakanı Nehammer Türkiye'de... Togg seyahati yaptı!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Saray'da görüştü.

BAKAN KACIR DİREKSİYONA GEÇTİ!

Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Nehammer ayrıca, Erdoğan ile görüşmesi öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yerli otomobil Togg'a binerek seyahat etti.

Kacır, Togg'un direksiyonuna geçerken, Başbakan Nehammer da yanına oturdu. Fatih Kacır, Togg'u ilk kez deneyimleyen Nehammer'e aracın özellikleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, Nehammer'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bıraktı.


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