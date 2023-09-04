Uçakla seyahat edenler dikkat: Valizinizi vermeden önce fotoğrafını çekin

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:19

Havayolu ulaşımı, zaman, hız ve konfor açısından günümüzde en çok tercih edilen seyahat yöntemlerinin başında geliyor.

Havayolu ulaşımında valizin kaybolması, geç teslim edilmesi ve hasara uğraması sıkça karşılaşılan sorunların başında yer alıyor. Valizlerin kaybolması veya zarar görmesi ise yolcunun mağdur olmasına neden oluyor. Yolcuların, böyle bir sorun yaşamaması için Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Tunca Özcan, vatandaşları uyardı.

Havayoluyla seyahat edecek yolculara valizleriyle ilgili önemli tüyolar veren Dr. Özcan, yolcuların valizlerini havayolu şirketine teslim etmeden önce kontuarın önünde valizinin sağlam halinin fotoğrafının çekilmesini önerdi.

BAGAJ FİŞİ MUTLAKA SAKLANMALI

Yolcuların valizlerini havayolu firmasına teslim ettikten sonra Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre her parça için ayrı ayrı verilmesi zorunlu olan bagaj fişinin mutlaka kontrol edilmesi ve üzerinde yazan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Özcan, "Ayrıca valizin kontuarda uçağa konulmak üzere bantta ilerlediğini gözle takip edilmeli. Havayolu firması tarafından verilen bagaj fişi, yolculuk boyunca mutlaka saklanmalı. Yolculuk sonrasında ise valiz beklerken tatsız sürprizler ile karşılaşabiliriz. Valiz uçaktan çıkmayabilir veya hasarlı gelebilir. Panik olmadan hemen havalimanındaki yetkililere durum bildirilmeli. Valiz kayıpsa veya hasarlıysa tutanak tutulmalı. Yolculuk öncesinde valizin çekilen fotoğrafları delil niteliği taşıyacaktır" dedi.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

Bagajın kaybı veya zarara uğranılmasından taşıyıcı havayolu firmasının sorumlu olduğunu belirten Dr. Zeynep Tunca Özcan, "Havayolu ile taşıma; valizin bir havaalanında veya bir hava aracında veya havaalanı dışına indirilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi kapsar. Taşıyıcı, aynı zamanda havayolu ile valiz taşınmasındaki gecikmeden doğan zarardan da sorumludur. Valizdeki hasar, teslim alırken açıkça fark edilebilir nitelikte ise derhal, fark edilmediyse tesliminden itibaren en geç 7 gün içerisinde havayolu firmasına ihbarda bulunulmalı. Bagaj çeşitli nedenlerle gecikmeli olarak teslim edildiyse ihbar, bagajın tesliminden itibaren en geç 21 gün içinde yapılmalıdır" diye konuştu.