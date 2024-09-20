Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sigara izmaritinin kurumuş otları tutuşturmasıyla başlayan yangını, tesadüfen oradan geçmekte olan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri söndürdü.
Ayvalık'ta, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun kenarında yanar halde atılan sigara izmaritinin kurumuş otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, tesadüfen oradan geçmekte olan Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, hemen su tankerinin vanalarını açarak müdahalesiyle söndürüldü.
Kısa süre içerisinde alevleri söndüren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışları nedeniyle olaya şahit olan vatandaşların takdirini kazandı.
Etiketler: #Balıkesir #Yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı