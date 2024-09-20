Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sigara izmaritinin kurumuş otları tutuşturmasıyla başlayan yangını, tesadüfen oradan geçmekte olan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri söndürdü.

Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:01

Ayvalık'ta, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun kenarında yanar halde atılan sigara izmaritinin kurumuş otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, tesadüfen oradan geçmekte olan Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, hemen su tankerinin vanalarını açarak müdahalesiyle söndürüldü.

Kısa süre içerisinde alevleri söndüren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışları nedeniyle olaya şahit olan vatandaşların takdirini kazandı.


Etiketler: #Balıkesir #Yangın

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