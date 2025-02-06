Yol kenarında dehşet: Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler!
Adana'da bir erkek ve kadın, tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada darp eden şahıs, engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı.
Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı.
Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi. Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Şahıslardan biri, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti.
Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.
Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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