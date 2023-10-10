Yol kenarında vurulmuş erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk olduğunu tespit etti.
Yastıca köyü civarında yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti.
Öte yandan, Çabuk'a ait kamyonetin, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi.
Çabuk'un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- İsrail'de siren sesleri
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti