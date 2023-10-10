Yol kenarında vurulmuş erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:28

Güncelleme: 10.10.2023 - 13:28

Yastıca köyü civarında yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Çabuk'a ait kamyonetin, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi.

Çabuk'un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.