Yol kenarında vurulmuş erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk olduğunu tespit etti.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:28
Yol kenarında vurulmuş erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi
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Yastıca köyü civarında yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Çabuk'a ait kamyonetin, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi.

Çabuk'un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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