Yol kenarında yürürken canından oldu!

Bodrum ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Celalettin Bağlar, hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, yakalanıp, gözaltına alındı.

Yol kenarında yürürken canından oldu!
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:52

Bodrum-Turgutreis karayolunda dün saat 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında yürüyen Celalettin Bağlar'a (61), M.C.A. (35) yönetimindeki otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bağlar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Bodrum #kaza #otomobil #yol kenarı

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