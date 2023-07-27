Yol kenarındaki araç içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:55

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Aydınköy mahallesi yolunda 32 yaşındaki Musa Ertuğral, sabah saatlerinde 61 VT 832 plakalı otomobilin içerisinde silahlı vurulmuş halde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ertuğral’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın meydana geldiği araç jandarma timlerince detaylı şekilde incelendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince otomobilde parmak izi incelemesi yapılırken, Musa Ertuğral’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.