Marmaris’te silahlı ve satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:41

Güncelleme: 27.07.2023 - 07:47

Marmaris'te Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde dün gece saatlerinde alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahı ve satırlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A., (40) yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti. M.A.’nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan T.T. (18) ve İ.Ö. (21) yaralandı. M.A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T ve M.A.’nın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Yaralı İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden şahsıların cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.





