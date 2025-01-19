Yol kesen bıçaklı şahsı dövüp, polise teslim ettiler

Şanlıurfa'da, elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği belirtilen Mustafa K. (26), mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi.

Yol kesen bıçaklı şahsı dövüp, polise teslim ettiler
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 18:51

Olay, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Mustafa K., elindeki bıçakla yoldan geçenlere bağırarak tehdit etmeye başladı. 

Mahalle sakinleri uyarılara rağmen uzaklaşmayan Mustafa K.'yı darbetti ve polise haber verdi. Mustafa K., kısa süre sonra adrese gelen polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #Şanlıurfa #bıçaklı saldırgan

İlgili Haberler

Hatay'da dehşet! Kafede kuzeninin bıçaklı saldırısına uğradı

Hatay'da dehşet! Kafede kuzeninin bıçaklı saldırısına uğradı
Antalya'da kıraathanede bıçaklı kavga: 1 ölü!

Antalya'da kıraathanede bıçaklı kavga: 1 ölü!
Bollywood yıldızı Saif Ali Khan'a evinde bıçaklı saldırıya uğradı!

Bollywood yıldızı Saif Ali Khan'a evinde bıçaklı saldırıya uğradı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler