'Yol verme' kavgasında öldürülen motokurye Samet toprağa verildi
Ankara'da, trafikte yol verme meselesinden kavga ettiği 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül (28), Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etlik semtinde Samet Özgül, 5 Kasım gecesi, motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı.
KURTARILAMADI
Darbedilerek bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Özgül, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan B.A., H.İ.D. ve M.D., Emniyet'teki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Samet Özgül'ün cenazesi, öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.
Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Özgül'ün ailesinin yanı sıra motokurye meslektaşları da katıldı.
Namazın ardından Özgül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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