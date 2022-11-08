'Yol verme' kavgasında öldürülen motokurye Samet toprağa verildi

08 Kasım 2022 Salı, 16:25

Etlik semtinde Samet Özgül, 5 Kasım gecesi, motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı.

KURTARILAMADI

Darbedilerek bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Özgül, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan B.A., H.İ.D. ve M.D., Emniyet'teki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Samet Özgül'ün cenazesi, öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Özgül'ün ailesinin yanı sıra motokurye meslektaşları da katıldı.

Namazın ardından Özgül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.